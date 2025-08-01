Памятник героям Великой Отечественной войны облагородили в Химках

Рядом с мемориалом памяти героев Великой Отечественной войны в микрорайоне Подрезково высадили 25 кустарников кизила. Поддержать акцию вышли активные жители округа.

Встреча началась с небольшой лекции о событиях Великой Отечественной войны. Присутствующим рассказали, как территорию Российской Советской Федеративной Социалистической Республики освободили от немецко-фашистских захватчиков.

«Мы никогда не забудем о героизме и самоотверженности советских воинов, которые отдали свои жизни за освобождение нашей земли. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне — это наш долг перед павшими героями и будущими поколениями», — сказала общественник Екатерина Калюжная.

Мероприятие стало частью большой патриотической программы «Успех V единстве поколений». Ее цель сохранить историю России и не забыть о подвигах современников.

«Поддержка участников специальной военной операции — это наш долг перед теми, кто сегодня с оружием в руках защищает нашу Родину, наше мирное небо, наши ценности», — прокомментировал депутат Химок Глеб Демченко.