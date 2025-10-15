Памятник героям СВО открыли у Георгиевского храма в Красногорске

Торжественное открытие мемориала воинам, павшим в боях на СВО, состоялось у стен Георгиевского храма в Нахабине. В освящении памятника принял участие архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Монумент стал воплощение святости воинского подвига. На нем изображен Христос, поднимающий павшего бойца, что символизирует вечную жизнь и духовный смысл подвига. Фраза «Сегодня восстаю с Тобою Воскресшим» выгравирована на памятнике как клятва верности.

Памятник был создан по инициативе настоятеля храма, иерея Павла Островского. Студентка Московского архитектурного института Кристина Соколова более полугода работала над эскизом.

Перед открытием архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома и представители Красногорского благочиния провели традиционную литургию. К ней присоединилась первый заместитель главы Красногорска Наталья Тимошина.

«Светлая память всем нашим Героям. Пусть этот памятник станет местом тихой молитвы, где каждый сможет найти утешение», — сказал глава городского округа Дмитрий Волков.