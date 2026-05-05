Памятник бойцам СВО установили в центре Дмитрова

Рядом с Вечным огнем в Дмитрове установили новый мемориал. Скульптурная композиция изображает солдата с ребенком на руках, за ним — белый камень, из которого выходит ангел с крестом.

На обратной стороне камня скульпторы высекли молитву, на переднем плане — надпись «За други своя». Мемориал посвящен погибшим героям специальной военной операции. Его откроют накануне Дня Победы.

Ветеран СВО Михаил Коненков пришел посмотреть на памятник. По его словам, друзья-ветераны отзываются о мемориале с одобрением. Сам Коненков сказал, что композиция пробирает до мурашек — так удачно, просто и проникновенно она составлена.

Коненков добровольцем ушел на СВО, отслужил полгода. После тяжелого ранения его комиссовали. Кавалер медали «За отвагу», он сейчас ведет активную патриотическую работу с молодежью, помогает сослуживцам с адаптацией в мирной жизни и трудоустройством.

По словам Михаила, памятник напомнил ему о друзьях, с которыми он служил на фронтах спецоперации, и вызвал гордость за защитников Отечества.