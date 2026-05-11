Памятник бойцам СВО открыли в центре Дмитрова

Накануне 81-й годовщины Победы 8 мая в центре Дмитрова на улице Загорской открыли памятник участникам специальной военной операции. На церемонию пришли несколько сотен жителей округа.

Идея создать мемориал родилась меньше года назад на встрече главы округа Михаила Шувалова с семьями бойцов, которые сейчас на передовой, и теми, кто потерял родных. Комплекс состоит из двух скульптур: «Воин СВО с девочкой» и стелы «Za други своя». Автор — скульптор Николай Клименко.

«Мы в неоплатном долгу перед нашими погибшими защитниками, перед их семьями. С нами Бог и с нами правда! Мы верим в наших бойцов, и мы обязательно победим! Иначе быть и не может!» — обратился к собравшимся Михаил Шувалов. Глава округа также поблагодарил всех, кто участвовал в создании памятного места.

Слова приветствия жителям и благодарность руководству округа прозвучали от заместителя начальника Национального центра управления обороной РФ вице-адмирала Виктора Калганова, начальника Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны РФ полковника Николая Илямакова, депутата Московской областной думы Марины Шевченко и других официальных лиц. После минуты молчания и троекратного воинского салюта цветы к подножию монумента возложили глава округа, гости, военные, семьи участников СВО, школьники, студенты и жители. Сквер на Загорской выбран не случайно. Здесь уже находятся мемориал с Вечным огнем, стела с именами дмитровчан, погибших в Великую Отечественную войну, и памятник труженикам тыла и детям войны. Теперь к ним добавился памятник бойцам СВО.