Памятник бойцам СВО открыли в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском округе открыли памятник участникам специальной военной операции. Монумент посвятили бойцам, которые отдали жизнь за родину, а также тем, кто по-прежнему сражается.
Центральным образом памятника стал воин-защитник. В одной руке у него оружие, а в другой – голуби, символизирующие мир.
У подножия монумента расположили подбитый беспилотник.
Автором произведения стали специалисты студии имени М.Б. Грекова — главного центра батального искусства России, который работает с 1934 года. Работы ее сотрудников бережно хранят во многих российских музеях.
Участники церемонии открытия возложили к монументу цветы, отдав дань памяти героям.
