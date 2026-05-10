Памятник бойцам СВО открыли в Химках к 9 Мая

Мероприятие объединило сотрудников предприятия, семьи бойцов, представителей власти, членов Ассоциации ветеранов СВО и жителей округа.

Директор по производству АО «НПО Энергомаш» Михаил Борисов подчеркнул, что памятник — это общее решение коллектива, и его можно назвать народным. Когда приняли решение об установке, на внутреннем портале запустили голосование, и каждый сотрудник отдал голос за наиболее подходящий макет. Представленный монумент — результат этого выбора. Это была инициатива от коллектива — отметить людей, выполнивших свой воинский долг мужественно, с честью и верностью долгу.

С напутственными словами выступили депутат Госдумы Денис Кравченко, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, а также лидеры Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева и Владислав Степушин.

«„Энергомаш“ всегда был особым предприятием. Здесь создавали технологии для космоса и работали люди государственного масштаба. Открытие мемориала на этой территории — важный и символичный шаг. Предприятие хранит память о героях Великой Отечественной войны и поддерживает тех, кто служит стране сегодня», — сказал Денис Кравченко.

В музыкальной программе прозвучали песни «Я сегодня до зари встану», «На безымянной высоте», «От героев былых времен». Хор лицея № 15 исполнил «День Победы». Кульминацией стало открытие монумента под композицию «Встанем». Гости возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.

Сергей Малиновский отметил, что в Химках много памятных мест, и сегодня к ним добавился еще один объект. На территории предприятия установлен монумент, у которого всегда будут живые цветы. Новый памятник стал символом преемственности и уважения к подвигу двух поколений — победителей в Великой Отечественной войне и современных защитников России.