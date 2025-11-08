Памятная церемония возложения цветов на Аллее Славы прошла в Истре
В муниципальном округе Истра прошла церемония возложения цветов на Аллее Славы. Мероприятие приурочили ко Дню народного единства.
В церемонии приняли участие юнармейцы, кадеты из Глебовской школы и бойцы Специальной Военной Операции. Каждый из них пришел не только почтить память героев, но и возложить цветы в знак памяти и скорби.
Напомним, Аллея Славы, расположенная на территории муниципального округа Истра, является памятным местом для каждого жителя нашего муниципалитета. Это место сосредоточения силы, мужества и отваги.
Здесь увековечены имена героев, чьи подвиги стали символом стойкости и верности Родине. Жители ежегодно собираются здесь, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны.
Аллея Славы служит важным элементом патриотического воспитания молодого поколения, напоминая каждому о важности сохранения исторической памяти и уважения к подвигам предков.