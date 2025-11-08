Памятная церемония возложения цветов на Аллее Славы прошла в Истре

В церемонии приняли участие юнармейцы, кадеты из Глебовской школы и бойцы Специальной Военной Операции. Каждый из них пришел не только почтить память героев, но и возложить цветы в знак памяти и скорби.

Напомним, Аллея Славы, расположенная на территории муниципального округа Истра, является памятным местом для каждого жителя нашего муниципалитета. Это место сосредоточения силы, мужества и отваги.