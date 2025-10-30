Память жертв политических репрессий почтили в Можайском округе

У памятника жертвам политических репрессий собрались депутаты, общественники, ветераны и неравнодушные жители Можайского муниципального округа. После молитвы и минуты молчания собравшиеся возложили венки и цветы.

С речью на митинге выступили депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, депутат Совета депутатов Николай Зацепин, председатель Совета ветеранов Можайского округа Нина Истратова, заместитель председателя Можайского отделения Московского областного фонда поддержки ветеранов комсомола Подмосковья Любовь Попова, председатель Совета ветеранов-педагогов Можайского округа Валентина Недовенчанная, член правления Преображенского братства, один из организаторов Молитвы памяти в Можайске Игорь Власенко, руководитель проекта по сохранению памяти труда пожарных и спасателей западного Подмосковья Сергей Дерунов, помощник Благочинного Можайского церковного округа по миссионерской работе священник Георгий и председатель Можайской ассоциации жертв политических репрессий, краевед, почетный житель города Можайск Лилия Волкова.

Лилия Волкова отметила, что в год 80-летия Великой Победы собравшиеся не только вспомнили незаконно репрессированных и погибших в сталинских лагерях жителей Можайска, но и рассказали об их детях, внуках и правнуках, которые продолжают защищать Отечество в самые тяжелые времена.

«Так, три сына репрессированного и погибшего в лагере Ивана Царского из деревни Лубенки воевали с фашистами в годы Великой Отечественной войны. А сегодня семь его правнуков сражаются с неонацистами в зоне специальной военной операции. Вот каких героев рождает Можайская земля, мы можем по праву ими гордиться!» — рассказала Лилия Волкова.