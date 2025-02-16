Память воинов-интернационалистов почтили в Лосино-Петровском

Отделение партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском приняло участие в организации мероприятия, посвященного Дню памяти россиян, исполнявших воинский и служебный долг за пределами страны. Активисты проявили инициативу и провели «Час истории» в городской библиотеке.

Это событие прошло в рамках партийного проекта «Гордость поколений», нацеленного на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма среди молодежи.

На мероприятии присутствовали ветераны, активисты Совета ветеранов под руководством Людмилы Жаровой, студенты Щелковского колледжа и участники афганской войны и специальной военной операции. Это создало атмосферу единства и взаимопонимания, где молодое поколение смогло услышать живые рассказы о героизме солдат.

Особое внимание уделили выступлениям ветеранов. Генерал-майор поделился воспоминаниями о службе в Афганистане, рассказав о трудностях, с которыми сталкивались солдаты. Он подчеркнул важность братства и поддержки друг друга в сложных ситуациях.

Выступление ветерана специальной военной операции с позывным «Каскадер» также вызвало большой интерес. Он откровенно ответил на вопросы молодежи о своих переживаниях и мотивации отправиться на СВО.

«У меня не было сомнений. Я просто собрался и понял: кто, если не мы, пойдет защищать Родину», — отметил он, добавив, что его старший сын также находится в зоне СВО.

Поэтическую часть мероприятия представила талантливая поэтесса Елена Петакова, которая прочитала свои стихи, посвященные афганцам, ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам СВО. Ее произведения были наполнены глубокими эмоциями и уважением к защитникам Отечества.

Участники покинули мероприятие с новыми знаниями и глубоким уважением к истории своей страны, надеясь на продолжение подобных встреч, которые укрепляют связь между поколениями и сохраняют память о тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо.

«История — это не только страницы книг, но и живое дыхание нашего народа, его подвиги и страдания. Пусть „Час истории“ станет уроком мужества для всех нас», — отметила куратор проекта «Гордость поколений» Диляра Козырева.