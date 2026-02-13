Память воинов-интернационалистов почтили в Ленинском округе

В Видном на Аллее Славы прошел митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Участники встречи отдали дань уважения защитникам Родины.

На митинге выступил заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин. Он подчеркнул, что российские солдаты всегда проявляли стойкость и верность присяге в самых сложных условиях.

«Мы чествуем защитников, которые по первому зову Отечества вставали на защиту мира вдали от дома. Наши земляки с честью прошли через суровые испытания. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с поля боя. Их имена навсегда вписаны в историю нашего округа и всей страны», — обратился к присутствующим Эдуард Арадушкин.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. К памятнику воинам-интернационалистам и мемориалу «Нашим матерям» возложили красные гвоздики.

Эдуард Арадушкин также поблагодарил участников специальной военной операции. Он отметил, что их единство и верность долгу служат примером для подрастающего поколения.

В митинге участвовали представители администрации, ветераны, кавалер двух орденов Красной Звезды, участники СВО, депутаты, сотрудники силовых структур. Присутствовали активисты молодежных организаций, школьники и жители округа.