Память воинов-интернационалистов почтили в Богородском округе

15 февраля в Ногинске, на площади Победы, собрались жители Богородского округа, чтобы почтить героев, не вернувшихся из горячих точек, и вспомнить тех, кто выстоял и до конца остался верен Родине. В день 37-й годовщины вывода советских войск из Республики Афганистан участники митинга отдали дань уважения тем, кто с честью и мужеством выполнял воинский долг.

В памятном мероприятии участвовали ветераны Афганистана, бойцы СВО, родные и друзья погибших воинов, представители администрации округа, предприятий и общественных организаций.

«В Богородском округе немало людей, кто прошел через войну. Кто вернулся и продолжает служить Родине в мирной жизни. Они — наша гордость сегодня. Есть те, кто не вернулся. Они — наша совесть и боль навсегда. Вечная им память!» — обратился к собравшимся глава муниципалитета Игорь Сухин.

В память о погибших жителях округа от Вечного огня зажгли факелы. Вспомнили поименно каждого, кто не вернулся. После этого, уже по сложившейся традиции, состоялось шествие от площади Победы по улицам Советской и Климова к Центру образования № 21. В акции приняли участие кадеты, юнармейцы, ветераны, родственники воинов, жители округа.

На мемориале воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, у Центра образования № 21 высечены имена земляков, не вернувшихся домой. Память героев почтили минутой молчания.