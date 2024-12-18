Память спортивного комментатора Николая Озерова почтили в Химках

Мероприятие «Мама, папа, я — спортивная семья» провели в комплексе «Новые Химки». Оно было приурочено к 102-летию со дня рождения известного комментатора Николая Озерова.

Присутствующие приняли участие в веселых эстафетах, а также узнали о жизни и профессиональном пути заслуженного мастера спорта Советского Союза Николае Озерове.

«Двадцати четырех кратный чемпионе СССР по теннису, народный артист РСФСР и известный комментатор. Его справедливо называли голосом советского спорта», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Мероприятие провели в рамках масштабной программы «Успех в единстве поколений», цель которой научить молодое поколение любить и уважать Родину и помнить ее историю.

«Для жителей Химок регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности. Это мастер-классы, встречи с участниками СВО, лекции, кинопоказы, выставки и многое другое. В ходе таких встреч горожанам рассказывают о знаковых событиях и выдающихся личностях из истории нашей страны», — подчеркнул заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.