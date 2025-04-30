Память погибших при исполнении долга сотрудников МЧС почтили в Химках

Встречу, посвященную Дню памяти сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, погибших при исполнении служебного долга, провели в аварийно-спасательной службе «ХимСпас».

Гостями памятной встречи стали сотрудники службы и кадеты. Присутствующим напомнили о подвигах героев, которые до конца оставались верны своему долгу.

«Профессия спасателя — это не просто работа, это призвание. Это путь, который требует мужества, силы духа и полной самоотдачи», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Участникам встречи также напомнили, что сегодня многие спасатели находятся в зоне специальной военной операции. Они помогают мирному населению эвакуироваться, обезвреживают мины и ликвидируют последствия обстрелов.

«Память о героях — это наша сила. А сохранение этой памяти и передача ее будущим поколениям — наша общая ответственность. Через такие патриотические мероприятия подрастающее поколение учится ценить подвиг, понимать цену жизни и важность взаимопомощи» — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие стало частью патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках.