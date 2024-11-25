Память погибшего героя СВО Ильи Жоржева почтили в спортшколе в Дмитрове

Мероприятие состоялось у спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», в которой занимался боец. Он погиб в ноябре 2023 года под Соледаром и награжден орденом Мужества посмертно.

Почтить память земляка пришли временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин, родные и друзья Ильи Жоржева, воспитанники школы. Они возложили алые гвоздики к памятной доске с именем героя на стене учебного заведения, открытой в канун Дня Победы.

Иван Курданин подчеркнул, что мужество Ильи Жоржева, который погиб защищая Россию и каждого из ее граждан, должно быть примером для подрастающего поколения. Глава муниципалитета спросил родителей бойца, Наталью и Сергея Жоржевых, какая помощь им сейчас нужна.

Как рассказал Иван Курданин, в городском округе каждую семью погибшего участника спецоперации курируют сотрудники администрации. «И мы всегда на связи с этими семьями, чтобы сразу, если требуется какая-либо помощь, поддержка — прийти на подмогу», — сказал руководитель муниципалитета.

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