Память погибшего бойца СВО Александра Арефьева почтили в школе № 1 в Серпухове

Житель Пущино Александр Арефьев погиб 17 декабря 2024 года при выполнении боевой задачи в населенном пункте Стельмаховка в Сватовском районе Украины. В годовщину его гибели родные, близкие и друзья собрались в корпусе школы № 1 образовательного комплекса «Пущино», чтобы отдать дань памяти и уважения подвигу героя.

Александр Арефьев родился в 1972 году, окончил школу № 3. Отправился на СВО, заключив контракт, занимал должность стрелка-зенитчика зенитно-ракетной батареи. Месяц назад боец был награжден орденом Мужества посмертно.

Родители Александра, Надежда Никитична и Александр Васильевич Арефьевы, поделились воспоминаниями о детстве и юности сына, его профессиональном пути и том дне, когда он принял твердое решение встать на защиту родной земли. Директор образовательного комплекса «Пущино» Татьяна Кулаткина выразила соболезнования семье Арефьевых и поблагодарила родителей за достойное воспитание сына.

Для сына Тимофея подвиг его отца — пример мужества, стойкости и бескорыстного служения Родине. Сестра Александра передала руководителю школьного музея Боевой славы Ирине Попковой семейное фото в знак благодарности за создание стенда «Стена Памяти».

Напомним, недавно в школе была открыта «Стена Памяти», посвященная 12 жителям Пущино, погибшим при исполнении воинского долга в зоне СВО.