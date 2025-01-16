Память героя СВО почтили в НПО имени Лавочкина в Химках

Память сотрудника научно-производственного объединения имени Лавочкина Александра Власова, служившего в зоне специальной военной операции, почтили на торжественном митинге. Его заслуги перед Отечеством отметили, установив на территории предприятия мемориальную доску.

Александр Власов был слесарем-сборщиком и отдал заводу более 10 лет жизни. Он отправился на фронт добровольцем в июне 2023 года. Служил старшим механиком и водителем. Александр погиб в марте 2024 года при выполнении боевого задания, ему не было и 40 лет. Героя посмертно наградили орденом Мужества.

«Память о героях — это священный долг, который мы обязаны исполнять и прививать будущим поколениям. Александр, безусловно, был патриотом и достойным защитником Родины», — отметил генеральный директор научно-производственного объединения имени Лавочкина Дмитрий Яременко.

Мемориальную доску установили на входе в цех, где работал Александр. Память героя почтили его коллеги, руководители и сотрудники предприятия.