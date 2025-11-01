Память героя СВО Олега Исаева почтили в Богородском округе

В Центре поддержки участников СВО и их семей прошло мероприятие, посвященное памяти уроженца Ногинска, майора Олега Исаева, погибшего при исполнении воинского долга в мае 2023 года. Оно объединило родных и близких героя, представителей общественности, молодежь и официальных лиц.

Собравшимся показали документальный фильм. Автор киноленты Андрей Федулов обратился к участникам мероприятия с видеообращением, выразив надежду, что его работа поможет донести до зрителей важность подвига защитников Родины.

Олег Исаев родился в Ногинске, окончил местную школу № 3, проходил срочную службу в танковых войсках, где получил звание сержанта. В дальнейшем он работал на благо родного округа, служил в МЧС, был инструктором в Гарнизоне «А». У него остались двое детей — сын и дочь.

В 2014 году, будучи патриотом своей страны, он встал на защиту жителей Донбасса, отправившись добровольцем на фронт. За девять лет службы, не имея военного образования, Олег Исаев прошел путь до майора, командира мотострелкового батальона, участвовавшего в освобождении Лисичанска. За ратную службу он был удостоен множества государственных наград, включая орден «Славы» III степени.

Майор Олег Исаев трагически погиб 12 мая 2023 года в Донецкой Народной Республике. Его похоронили в поселке Давыдо-Никольское Луганской Народной Республики. В знак уважения и скорби участники мероприятия почтили память героя минутой молчания.