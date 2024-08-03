Память Героя России и Героя ДНР Качуры почтили в Донецке

В Донецке почтили память Героя России Качуры, погибшей два года назад

Память Героя России и Героя ДНР Ольги Качуры, носившей позывной Корса, почтили в Донецке во вторую годовщину ее гибели. Об этом сообщила «Комсомольская правда» .

Активисты возложили цветы к бюсту Качуры на Аллее Славы, во время церемонии также объявляли минуту молчания.

Ольга Качура родилась в Донецке в 1970 году в семье военных. Шестнадцать лет отслужила в органах внутренних дел, потом работала в службе безопасности банка. Служила в звании полковника гвардии, с 2014 года она командовала реактивным артиллерийским дивизионом.

Погибла 3 августа 2022 года в результате покушения. Автомобиль, в котором ехала Качура, обстреляли. Смертельные ранения получил и ее заместитель.

Качуру удостоили званий Героя ДНР и Героя России. Награды передали ее дочери.