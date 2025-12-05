Память героев Великой Отечественной войны и СВО почтили в Ногинске

Торжественное мероприятие, приуроченное к двум значимым датам — 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой и Дню героев Отечества — прошло в Ногинске на Площади Победы. Этот день объединил память о разных поколениях защитников нашей Родины.

Собравшиеся отдали дань уважения воинам, отстоявшим столицу в суровом 1941 году, всем героям Великой Отечественной войны, а также тем, кто в наши дни сражается, защищая интересы России в зоне специальной военной операции.

Мероприятие собрало множество ногинчан. На площади присутствовали представители администрации и депутатского корпуса, военнослужащие Ногинского гарнизона, члены общественных организаций, в том числе ассоциации ветеранов СВО, активисты «Юнармии», студенты и учащиеся образовательных учреждений, священнослужители и казаки Ногинского хуторского казачьего общества .

Звучали слова памяти глубокой и искренней благодарности за подвиг предков и беспримерное мужество современных героев. Подвиг тех, кто отстоял Москву, и стойкость нынешних защитников были названы звеньями одной цепи — беззаветного служения Отечеству.

В знак общей скорби и вечной памяти была объявлена минута молчания. Завершилась церемония возложением цветов к мемориалу и Вечному огню — символу неугасающей памяти о героях.