Память героев Сталинградской битвы почтили в Дмитрове

2 февраля в России отметили 83-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В честь этой даты в Дмитровской центральной библиотеке состоялось памятное мероприятие.

Почтить память защитников Сталинграда пришли ветераны, участники СВО, общественники, молодежь и почетные гости — депутат Государственной думы Ирина Роднина и глава местного отделения «Боевого братства» Владимир Кузовлев.

Участникам встречи показали документальный фильм и напомнили об историческом значении Сталинградской битвы, которая продемонстрировала всему миру силу духа нашего народа.

Ирина Роднина вручила коллективу библиотеки благодарственное письмо за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. А Владимир Кузовлев наградил медалью организации «Боевое братство» участника СВО с позывным Пикадор. В память о погибших в Сталинградской битве и всех защитниках Отечества состоялась минута молчания.

«Наша важная задача — укреплять связь времен, передавать молодежи уважение к подвигу защитников Отечества. Народ нашей страны всегда будет чтить память мужественных защитников Родины!» — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.