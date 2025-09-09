Память героев Бородинского сражения почтили в Можайском округе

213-я годовщина легендарного сражения собрала на Бородинском поле тех, кому дорога память о подвиге предков, отстоявших Отечество. Архиепископ Красногорский и Одинцовский Фома провел в Спасо-Бородинском монастыре Божественную литургию.

После богослужения духовенство, официальные лица и другие участники прошли крестным ходом к главному монументу — Батарее Раевского. Там состоялся торжественный церемониал «Память вечная вам, братья…». Минутой молчания почтили память воинов, отдавших жизнь за Родину в ту судьбоносную эпоху и во все последующие сражения за ее свободу.

От имени главы Можайского округа Дениса Мордвинцева собравшихся поприветствовала его заместитель Елена Заболотная. На церемонии также выступили депутаты Государственной думы Сергей Колунов, Московской областной думы Татьяна Сердюкова и председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев.

Завершением торжественного мероприятия стало выступление оркестра Военно-морского флота имени Николая Римского-Корсакова и группы барабанщиков Шахтинского казачьего кадетского корпуса имени генерала Якова Бакланова.