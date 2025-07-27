Активисты «Молодой Гвардии» и депутаты Жуковского собрались 27 июля у мемориального комплекса «Вечный огонь», чтобы почтить память детей, погибших в Донбассе. Киевские боевики нанесли артиллерийский удар по мирному городу Горловка 11 лет назад, 27 июля 2014 года.

Этот день стал один из самых страшных за всю историю Донецкой Народной Республики. Жертвами стали не только взрослые, но и дети — 2500 юных жизней оборвалось в тот ужасный день.

«Сегодня на территории Украины продолжается специальная военная операция. Ежедневно, рискуя своими жизнями, наши ребята приближают победу. И все ради главной цели — мира. Чтобы перестали гибнуть ни в чем неповинные люди, чтобы на лицах детей сияли улыбки, и они больше никогда не видели ужасов войны», — отметил глава Жуковского Андроник Пак.

«Мы будем хранить память о тех страшных событиях и о людях, чья жизнь трагически оборвалась 27 июля 2014 года. Вечная им память», - добавил глава.