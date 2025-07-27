Память детей-жертв войны на Донбассе почтили в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове 27 июля прошло мероприятие в память о невинно погибших детях, пострадавших от военной агрессии киевского режима. Жители городского округа возложили цветы к стеле «Город воинской доблести» на площади Славы, чтобы почтить память более 300 невинных детей, чьи жизни были трагически оборваны 27 июля 2014 года в Горловке.

В акции приняли участие защитники Родины, родные военнослужащих, активисты партии «Единая Россия», молодогвардейцы и представители общественных организаций.

Минута молчания стала символом скорби и памяти о маленьких ангелах, многие участники принесли мягкие игрушки в знак сострадания.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Инициаторами мероприятия выступили Комитет семей воинов Отечества, Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, а также Серпуховское отделение Ассоциации ветеранов СВО.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Организаторы и участники подчеркнули, что эта дата навсегда останется символом невосполнимой утраты и жестокости войны, с которой столкнулись мирные жители Донбасса.

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