Память детей-жертв войны на Донбассе почтили в Серпухове

В Серпухове 27 июля прошло мероприятие в память о невинно погибших детях, пострадавших от военной агрессии киевского режима. Жители городского округа возложили цветы к стеле «Город воинской доблести» на площади Славы, чтобы почтить память более 300 невинных детей, чьи жизни были трагически оборваны 27 июля 2014 года в Горловке.