Память детей-жертв войны на Донбассе почтили в Серпухове

В Серпухове 27 июля прошло мероприятие в память о невинно погибших детях, пострадавших от военной агрессии киевского режима. Жители городского округа возложили цветы к стеле «Город воинской доблести» на площади Славы, чтобы почтить память более 300 невинных детей, чьи жизни были трагически оборваны 27 июля 2014 года в Горловке.
В акции приняли участие защитники Родины, родные военнослужащих, активисты партии «Единая Россия», молодогвардейцы и представители общественных организаций.
Минута молчания стала символом скорби и памяти о маленьких ангелах, многие участники принесли мягкие игрушки в знак сострадания.
Инициаторами мероприятия выступили Комитет семей воинов Отечества, Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, а также Серпуховское отделение Ассоциации ветеранов СВО.
Организаторы и участники подчеркнули, что эта дата навсегда останется символом невосполнимой утраты и жестокости войны, с которой столкнулись мирные жители Донбасса.
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