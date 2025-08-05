Память бойцов специальной военной операции почтили в Солнечногорске

В городском парке у стены с граффити-портретами героев состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти подполковника Бориса Михеева и майора Дмитрия Ловцева. Они отдали свои жизни, исполняя свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции.

В памятной церемонии приняли участие представители общественных организаций, юнармейцы, члены семей и боевые товарищи погибших. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания, после чего возложили к портретам цветы.

Солнечногорский военно-патриотический клуб «Витязь» подготовил передвижную экспозицию, посвященную героям. На стендах и под стеклом разместили фотографии Бориса и Дмитрия, запечатленных в моменты учений, в окружении сослуживцев и в редкие минуты передышки между боями. Рядом представили их личные вещи и предметы тактического снаряжения.

«Важно сохранить память о каждом герое, почтить их великий подвиг и укрепить связь между поколениями — именно в этом заключается истинная сила и вечная значимость нашей коллективной памяти. Вечная слава героям!» — сказал руководитель Солнечногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Цыбулин.

В честь героев в парке Солнечногорска создали арт-объект с гранитной плитой и мемориальной надписью на одном из зданий. Дмитрия Ловцева посмертно наградили орденом Мужества, а Борису Михееву присвоили звание Героя России.

Отметим, что такие патриотические мероприятия регулярно проводят в Центре Ассоциации СВО. Здесь можно получить или оказать всестороннюю помощь и поддержку бойцам специальной военной операции и членам их семей. Единый центр расположен по адресу: улица Красная, дом № 22 А, первый этаж, торговый центр «Солнечный».