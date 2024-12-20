Ответственность за процесс поиска пропавших на передовой военных должен нести командир. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заявил экс-командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой.

По мнению военного, 90% пропавших без вести солдат, скорее всего, погибли, но данные об их смерти не поступают вышестоящему командованию. Чтобы ускорить поиск пропавших без вести, нужна специально организованная система. Ответственность за этот процесс должна лежать на командирах.

«Очень важно, чтобы командиры среднего звена осуществляли контроль личного состава на местах. Командир отправляет подразделение в какую-то точку, и <…> задача — зафиксировать это на карте, чтобы были координаты, где тот или иной боец. Бывает такое, что какое-то время мы не можем забрать бойца, потому что он находится на территории противника, но это не означает, что мы не знаем где», — рассказал Луговой.

Накануне Владимир Путин во время прямой линии отвечал на вопрос о поддержке семей граждан, пропавших без вести в зоне СВО.

«Поиск лиц, пропавших без вести, — очень важная тема. Я еще раз проверю, как организована работа в отношении семей подобной категории лиц», — заявил глава государства.