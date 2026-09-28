Отца и сына из Серпухова наградили орденами Мужества за службу в зоне СВО

Сразу два поколения семьи Ващенко из Серпухова связали свою жизнь с военной службой и были награждены орденами Мужества. О судьбе командира роты 673-го десантно-штурмового полка Сергея Ващенко и его отца Владимира рассказал глава городского округа Алексей Шимко.

Сергей Ващенко окончил филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого. Он занимался армейским рукопашным боем и стал обладателем Кубка мира, а также получил премию губернатора Московской области. Спортивная подготовка помогла ему развить дисциплину и выдержку, необходимые для военной службы.

После окончания учебы Ващенко служил по контракту в 12-м Главном управлении Минобороны в Сергиевом Посаде. Он добровольно отправился в зону боевых действий 1 июня 2023 года. Сейчас Сергей находится под Луганском, где занимается подготовкой новобранцев. За службу бойца наградили орденом Мужества.

Его отец, Владимир Ващенко, также отправился на СВО добровольцем летом 2023 года. Он командовал автомобильным отделением 283-го мотострелкового полка и также был удостоен ордена Мужества.

В марте 2024 года Владимир получил тяжелое ранение во время эвакуации военнослужащих, однако после восстановления вернулся в строй. Он погиб под Новолюбовкой 1 марта 2025 года. Память о нем сохраняют в школе № 3, где открыли Парту Героя.

Сергея Ващенко дома ждут его мама Людмила, жена Юлия и сестра Евгения. Людмила участвует в работе группы «Помощь для СВОих», которая собирает и отправляет военнослужащим продукты, медикаменты, маскировочные сети и другие необходимые грузы.

Юлия живет в Сергиевом Посаде и регулярно ездит навещать мужа, а девятиклассница Евгения плетет браслеты жизни и пишет письма военнослужащим.