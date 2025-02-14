Отслуживший в зоне СВО мэр Воркуты Шапошников ушел в отставку

Занимавший пост мэра Воркуты с 2021 года Ярослав Шапошников подал заявление об отставке. В своем Telegram-канале он сообщил, что переходит на другую государственную должность за пределы Республики Коми.

Бывший градоначальник подчеркнул, что останется со всеми жителями на связи и готов оказать им помощь в случае необходимости, даже после отъезда.

«Спасибо всем вам, дорогие воркутинцы, за поддержку и добрые слова, которые поступали мне последние дни. Остаюсь на связи!» — написал Шапошников.

В пресс-службе администрации Воркуты сообщили, что депутаты городского совета приняли заявление мэра Шапошникова. Временно исполняющим обязанности главы Воркуты стал его заместитель Леонид Сметанин.

По данным ТАСС, Ярослав Шапошников стал выпускником образовательной программы ВШГУ РАНХиГС «Время героев», после которой получил должность в Москве.

На посту мэра Воркуты он работал с марта 2021 года. До приезда в Коми занимал пост председателя Кузьмищенского сельского поселения Костромской области, а также был председателем совета депутатов Костромского района.

В 2021 году в составе отряда МВД России принимал участие в контртеррористических операциях на территории Чечни. В 2023 году Шапошников отправился в зону проведения специальной военной операции вместе с пятью коллегами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце марта 2023 года заявил, что поездка мэра Воркуты в зону СВО вызывает только восхищение и уважение. Он подчеркнул, что полностью поддерживает решение градоначальника.