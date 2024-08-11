Боец Двадцать Четвертый: военные на службе получили выплаты и особое отношение

Мобилизованные танкисты 29-й армии рассказали о службе в ВС России. Бойцы решили подписать контракты с Минобороны и продолжили защищать Родину.

Военнослужащие прошли обучение в Санкт-Петербурге, оттуда отправились в зону спецоперации. Там они решили, что заключат контракты с Минобороны. Бойцы стабильно получают выплаты.

Оператор-наводчик танка с позывным Пекарь отметил, что после заключения контракта получил региональную выплату в размере 1,2 миллиона и государственную — 400 тысяч.

«Все выплачивается вовремя. Есть своя мечта — это свой личный дом. Уже определенная сумма есть, там осталось буквально немножко добавить — и можно покупать», — отметил Пекарь.

Подробнее с дополнительными льготами и гарантиями для служащих по контракту можно ознакомиться на сайте, а записаться в ряды добровольцев — по телефону: +7 (495) 990 77 77.