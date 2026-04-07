«Отмыв денег». Пленный раскритиковал подготовку бойцов ВСУ в Германии

Подготовка украинских военнослужащих в Германии больше напоминала отдых с легкой физической нагрузкой, а не полноценное обучение. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Владислав Гуня, его интервью опубликовала пресс-служба Минобороны России.

По утверждению пленного, уровень подготовки, которую проходили украинские солдаты в Европе, оказался низким и не соответствовал современным условиям. Использовавшиеся в ходе обучения средства связи тоже выглядели устаревшими.

«Ездили в Германию, но это не была [базовая общевойсковая подготовка], это было больше похоже на отдых с легкой физической нагрузкой. То, чему учат немцы, актуально для 1945 года», — сказал он.

Он добавил, что реальная цель таких курсов связана не с повышением боеспособности украинских военных, а с освоением выделенных средств. Пленный предположил, что таким образом в Германии просто отмывали деньги, которые дала Европа. Он отметил, что по такому курсу, вероятно, планировалось потратить 10 тысяч евро (910 тысяч рублей) за месяц обучения одного солдата.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что Россия и Украина ведут активную подготовку к обмену военнопленными в преддверии Пасхи. Стороны договорились приложить усилия, чтобы пленные смогли почувствовать праздник.