«Откусить новый кусок». Политолог раскрыл эффективную стратегию России на Украине

Россия заглатывает Украину по кускам, пока киевские власти отказываются от переговоров с Москвой. Такое мнение политолог Константин Бондаренко выразил в интервью YouTube-каналу « Дикий live ».

«Россия сейчас делает все для того, чтобы сделать определенный шаг, откусить новый кусок и после этого предлагать новый вариант мира на своих условиях», — заявил эксперт.

Он назвал такую политику мелких шагов достаточно эффективной. По словам Бондаренко, Россия уже решила важнейшую стратегическую задачу — создание сухопутного коридора в Крым.

Также политолог предположил, что конференция в Швейцарии была нужна для предоставления лидеру Украины Владимиру Зеленскому «мандата на отмену его указа о запрете вести переговоры с Россией».

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отвергает возможность переговоров с Киевом. Во время встречи с руководством МИД Владимир Путин пообещал незамедлительно прекратить огонь после вывода украинских войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.