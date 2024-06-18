«Откусить новый кусок». Политолог раскрыл эффективную стратегию России на Украине

Политолог Бондаренко заявил, что Россия заглатывает Украину по кускам

Фото: РИА «Новости»

Россия заглатывает Украину по кускам, пока киевские власти отказываются от переговоров с Москвой. Такое мнение политолог Константин Бондаренко выразил в интервью YouTube-каналу «Дикий live».

«Россия сейчас делает все для того, чтобы сделать определенный шаг, откусить новый кусок и после этого предлагать новый вариант мира на своих условиях», — заявил эксперт.

Он назвал такую политику мелких шагов достаточно эффективной. По словам Бондаренко, Россия уже решила важнейшую стратегическую задачу — создание сухопутного коридора в Крым.

Также политолог предположил, что конференция в Швейцарии была нужна для предоставления лидеру Украины Владимиру Зеленскому «мандата на отмену его указа о запрете вести переговоры с Россией».

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отвергает возможность переговоров с Киевом. Во время встречи с руководством МИД Владимир Путин пообещал незамедлительно прекратить огонь после вывода украинских войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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