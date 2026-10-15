Открытый урок по армейскому рукопашному бою прошел в Ногинске

Центр поддержки ветеранов «Дом СВО» Богородского округа продолжает активное сотрудничество с молодежными патриотическими объединениями. Очередным мероприятием в рамках этого взаимодействия стал открытый урок по армейскому рукопашному бою, который инструкторы провели для воспитанников центра патриотического воспитания «Динамит».

На занятии ребята не только освоили новые приемы, но и отработали базовые элементы защиты и атаки, а также получили ценные теоретические знания по тактике ведения поединка. Тренировка прошла в атмосфере живого интереса: участники с энтузиазмом выполняли задания, а опытные наставники делились своим мастерством. Как отмечают организаторы, такие занятия способствуют не только физическому развитию, но и формированию важных морально-волевых качеств, необходимых будущим защитникам Отечества.

Инструкторы центра — ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, которые не только владеют приемами АРБ в совершенстве, но и умеют передать свой опыт подрастающему поколению. Занятия по армейскому рукопашному бою являются важной частью системы допризывной подготовки и патриотического воспитания, реализуемой в Богородском округе.

По итогам мастер-класса представители «Дома СВО» и центра «Динамит» обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству. В ближайшей перспективе — проведение новых совместных тренировок, а также реализация образовательных проектов, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Стороны выразили уверенность, что такое взаимодействие будет крепнуть и развиваться. Центр «Дом СВО» и впредь будет поддерживать инициативы, направленные на воспитание достойного поколения патриотов.