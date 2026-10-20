Открытый урок о применении дронов провели для школьников в Ногинске

Школьникам наглядно показали, что современный дрон — это не только высокотехнологичный аппарат, но и универсальный рабочий инструмент. Инструкторы рассказали, как с помощью беспилотников проводят геологоразведку и мониторинг сельскохозяйственных угодий, создают видеоролики с высоты птичьего полета, а также строят 3D-модели зданий. Особое внимание уделили спортивной дисциплине — гонкам дронов, которые требуют от пилота молниеносной реакции и точного расчета.

«Мы хотим разрушить стереотип о том, что БПЛА — это исключительно про небо и тактику. Это огромная инженерная отрасль, IT и большой спорт. Сегодняшним школьникам мы показываем, что беспилотник может искать полезные ископаемые, помогать спасателям и дарить эмоции на соревнованиях. Возможно, кто-то из ребят уже завтра придет в наш кружок, чтобы собрать свой первый аппарат», — отметил инструктор по БПЛА Дома СВО.

Мероприятие прошло в рамках профориентационной работы. Теоретическая часть лекции вызвала у старшеклассников особый интерес: ребята смогли задать вопросы об устройстве квадрокоптеров, мощности аккумуляторов и принципах работы FPV-систем. Подобные инициативы реализуются в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», в котором уже задействованы сотни школ по всей России.