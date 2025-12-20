Открытый урок ко Дню военной контрразведки прошел в школе № 29 в Химках

В школе №29 города Химки 19 декабря прошел открытый урок, посвященный Дню военной контрразведки. Участникам рассказали о связи легендарного «СМЕРШа» времен Великой Отечественной войны и современных контрразведчиков, работающих в зоне специальной военной операции.

«Такие интерактивные уроки, где теория сразу подкрепляется практикой, особенно полезны для детей. Они помогают не просто узнать, а прочувствовать тему. Сохранение исторической памяти – это не заучивание дат, а воспитание уважения к подвигу наших защитников, и такие форматы работают лучше всего», – отметила Наталья Каныгина.

Мероприятие собрало множество участников, среди которых была муниципальный депутат и директор школы Наталья Каныгина.

Ученикам рассказали о значении Дня военной контрразведки, а также о том, что работа контрразведчиков требует мужества, интеллекта и преданности Родине. В завершение теоретической части для ребят была организована увлекательная игра «Зарница», где они смогли проявить свою смекалку и командный дух.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что военная контрразведка играет ключевую роль в успехе специальной военной операции. Эти люди выявляют и пресекают деятельность вражеских агентов, спасая жизни солдат.

Открытый урок стал частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», реализуемой в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила о множестве мероприятий в рамках программы, направленных на формирование крепкого и сплоченного общества.