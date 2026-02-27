Открытый урок ко Дню Сил специальных операций прошел в Химках

27 февраля в лицее № 7 состоялось мероприятие, посвященное Дню Сил специальных операций. Ученики, родители и педагоги узнали об истории создания и задачах одной из самых закрытых структур российской армии.

Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что такие нестандартные уроки дают возможность школьникам получить знания, не входящие в базовую программу, и лично пообщаться с людьми дела. «Прямой диалог с ветеранами вооруженных сил, экспертами и волонтерами позволяет ребятам сформировать собственное, взрослое представление о защите Родины», — поделилась она.

Участникам рассказали о создании ССО, их оснащении и знаковых операциях, где «вежливые люди» внесли решающий вклад в безопасность страны.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул важность сохранения исторической памяти в ходе специальной военной операции. «Знание истории не позволяет манипулировать сознанием молодежи», — отметил он.

Мероприятие вошло в патриотическую программу «Успех V единстве поколений», направленную на сплочение жителей вокруг любви к России и уважения к ее истории.