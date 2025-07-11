Открытый урок ко Дню семьи прошел в школе «Перспектива» в Химках

Участниками мероприятия стали школьники, их родители и педагоги. Урок также посетили почетные гости — муниципальные депутаты и боец специальной военной операции Владимир Коннов.

Учащимся рассказали об истории праздника, происходящего от жития святых Петра и Февронии Муромских, которые стали примером супружеской верности и духовной любви. Ребята проверили свои знания о русских семейных традициях, отвечая на вопросы викторины.

Депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина отметили значимость укрепления и передачи семейных традиций молодому поколению. «Сохранение семейных ценностей — это основа сильного и здорового общества», — подчеркнула Наталья Каныгина.

Владимир Коннов рассказал, как поддержка родных и близких помогает бойцам СВО на передовой. Верность семье — это и есть продолжение любви к Родине, уверен участник боевых действий.

Депутат Ирина Спирина назвала такие уроки важным элементом патриотического воспитания и формирования исторической памяти. Они помогают подрастающему поколению лучше понимать свою культуру, корни и смысл семейных ценностей.

Открытый урок стал частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которую реализует в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что в рамках проекта регулярно устраивают спортивные и культурные мероприятия, встречи с участниками СВО, кинопоказы, открытые уроки и мастер-классы.