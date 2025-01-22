Открытый урок истории о прорыве блокады Ленинграда прошел в Химках

Открытый урок истории провели для учащихся школы «Перспектива» и их родителей. Присутствующим рассказали о том, как в 1943 советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда.

Историк Вадим Тузлуков рассказал слушателям увлекательную лекцию и отметил важность дня этого дня в военной истории России. После этого учащиеся школы приняли участие в интеллектуальной игре «Важно в памяти сберечь».

«Блокада унесла жизни почти миллиона человек. Но Ленинград не сдался. Прорыв блокады имел огромное значение не только для ленинградцев, но и для всей страны. Он стал поворотным этапом в битве за Ленинград и продемонстрировал, что даже в самых тяжелых условиях можно выстоять и победить», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие провели под эгидой масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая направлена на сохранение исторической памяти.

«Память о таких событиях — это не только дань уважения героизму предков, но и важный элемент воспитания нового поколения. Сегодня, в условиях специальных военных операций, когда Россия вновь сталкивается с вызовами и угрозами, сплоченность общества играют ключевую роль», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.