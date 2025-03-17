Открытый турнир по тайскому боксу прошел в Серпухове

Соревнования проводятся в городском округе уже в четвертый раз, и с каждым годом расширяется их география. В этом году во Дворце спорта «Надежда» собралось около 300 бойцов из семи регионов страны.

Участников турнира на открытие поприветствовали почетные гости — заместитель главы муниципалитета Татьяна Орлова, заместитель министра территориальной политики Подмосковья Андрей Урусов и начальник управления развития студенческого и адаптивного спорта России, кавалер ордена Мужества, руководитель серпуховского отделения «Ассоциации ветеранов СВО» Игорь Старовойт, который проводит большую работу с военнослужащими и их семьями.

В рамках турнира также состоялись три поединка за титул чемпиона лиги «Кремень». В число победителей соревнований вошли и юные спортсмены из Серпухова Арина Зуева, Захар Крикун и Василиса Киселева.