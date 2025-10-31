Открытый турнир по шахматам клуба Сергея Карякина прошел в Серпухове

Благодаря инициативе «Шахматы для СВОих» в Дашковской школе создана площадка для занятий шахматами, которая объединит участников спецоперации, их семьи и всех желающих. На первый турнир, посвященный Дню народного единства, пришли депутаты окружного совета Александр Булатов и заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО городского округа Серпухов Александр Худобкин.

Гости пожелали ребятам успехов и отметили, что матч проводился в День тренера. Среди участников был участник спецоперации Алексей Старовойтов. Он занимался шахматами в юности, однако сегодня он снова вспомнил навыки и даже подсказывал юным серпуховичам.