Открытое первенство по самбо в память о герое СВО прошло в Электроуглях

На ковре встретились около 200 участников: юноши и девушки 2010–2012, 2013–2015 годов рождения. Для них самбо — это школа характера, которую когда-то прошел Сергей Шобанов. Он с детства занимался самбо, не раз становился чемпионом мира, а позже выбрал путь офицера и с честью служил Родине. Мужчина окончил Рязанское гвардейское училище, командовал штурмовыми подразделениями и, оставаясь верным долгу, до последнего дня вел за собой товарищей.

Среди почетных гостей мероприятия были депутаты и глава округа Игорь Сухин, который подчеркнул, что состязание — это дань уважения настоящему Герою, который погиб, защищая Отечество в ходе специальной военной операции. Наша задача — бережно хранить память и передавать ее молодому поколению. Глава также выразил слова благодарности матери Сергея и вручил ей цветы.

Турнир был организован при участии родителей бойца. Среди победителей были представители Богородского округа: Иконников Максим, Кашин Леонид, Кудрявцев Андрей, Новиков Антон. Им вручили сертификаты на приобретение спортивной формы.