Открытие историко-патриотических сборов для подростков провели в Можайске

В День России на Бородинском поле состоялось торжественное открытие девятых историко-патриотических сборов «Бородино-2026». Участниками первой смены стали 200 юношей и девушек из 12 регионов России и Беларуси.

Торжественный церемониал начался с приветственного слова директора Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игоря Корнеева. Под звуки гимнов России и Беларуси на священной земле подняли флаг, после чего состоялось творческое выступление детей военнослужащих, бойцов специальной военной операции и волонтеров Москвы, представляющих Межрегиональную общественную организацию «Союз офицерских жен».

«Легендарное Бородинское поле девятый раз принимает ребят здесь: воспитывает, учит дружить, любить. Вам будет тут очень здорово — получите максимальные эмоции, и пусть они останутся в вашем сердце на всю жизнь», — обратилась замглавы округа Мария Азаренкова к ребятам.

Торжественные слова также прозвучали от председателя Совета депутатов Можайского округа Василия Овчинникова, кавалера ордена Мужества, руководителя Можайского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александра Князева, представителя благотворительного фонда «Струна», начальника штаба Всероссийского движения «Память» Владимира Барданова, руководителя волонтерского движения Екатериновского района отряда «Боевой», участницы СВО Оксаны Боевой, гвардии майора 22-й отдельной бригады спецназа ГРУ Александра Бучмы, а также внука легендарного командира 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии Виктора Полосухина — Виктора Понякова.

Александр Бучма наградил юных патриотов, детей представителей «Союза офицерских жен», памятными знаками за активную гражданскую позицию.

Благочинный Можайского церковного округа священник Иоанн Лобода произнес напутственное слово, провел молебен и окропил всех присутствующих святой водой. В память о воинах, павших за Отечество на Бородинском поле, объявили минуту молчания. Троекратный залп из винтовок Мосина разорвал тишину, после чего участники и гости возложили гирлянду и цветы к главному монументу — Батарее Раевского. Церемониал завершился выступлением военного оркестра.