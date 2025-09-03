Отдых в лагере «Дубки» организовали для семей бойцов СВО в Павловском Посаде

Третий год подряд в Павлово-Посадском городском округе, в лагере «Дубки», функционирует лагерь, организованный специально для семей бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

По словам главы округа, этот лагерь — не просто место отдыха, а настоящий интенсив, наполненный разнообразными активностями для детей и родителей. В программе — мастер-классы, эстафеты, спортивные турниры, игры и занятия йогой.

Денис Семенов выразил благодарность Даниэлю Любимову и его партнерам за предоставленную возможность организовать отличный отдых для семей военнослужащих, а также волонтерам, которые делают их досуг незабываемым.