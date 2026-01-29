Отделение Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске подвело итоги работы за год

Ассоциация ветеранов СВО Московской области была создана 29 января 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина и губернатора региона Андрея Воробьева. Итоги первого года работы подвели члены воскресенского отделения на рабочем чаепитии.

Членами отделения ассоциации за год стали 33 ветерана спецоперации, из которых 21 имеют инвалидность второй и третьей групп. Отделение получило помещение в центре города, ставшее открытой площадкой для ежедневного приема ветеранов и семей погибших бойцов. Проведено более 200 мероприятий, в том числе патриотические акции, уроки мужества, выступления в рамках программы «Успех в единстве поколений».

Главными достижениями года стали содействие ветеранам СВО в трудоустройстве и поступлении в учебные заведения, системная помощь в социальной адаптации и психологической поддержке. Члены отделения участвовали в спортивных турнирах, где занимали призовые места.

«Год показал, насколько важна живая, ежедневная работа на местах. Наш главный результат — это доверие ветеранов и их семей», — отметил руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

Участники встречи наметили планы работы на предстоящий год, которые включают расширение социального сопровождения, реализацию новых проектов в тесном взаимодействии с администрацией Воскресенска.