Отделение Ассоциации ветеранов СВО откроют в Балашихе в этом году

В Балашихе прошел отчет главы городского округа Сергея Юрова, в котором он подробно рассказал о мерах поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также о помощи их семьям и подготовке контрактников. Он отметил, что в округе в этом году появится отделение профильной общественной ассоциации.

Значительное количество жителей Балашихи — кадровые военные, мобилизованные и добровольцы — служат в составе известных воинских формирований. Среди них 1-я Армия противовоздушной и противоракетной обороны, Отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского и подразделения Центра специального назначения ФСБ России.

«С апреля 2023 года в Балашихе работает Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту, куда ежедневно приезжают десятки мужчин со всей страны, готовых отправиться в зону СВО», — подчеркнул Сергей Юров.

Он поблагодарил военных, ветеранов, волонтеров и городские службы за их неоценимый вклад в эту работу. Глава округа также отметил, что забота о семьях военнослужащих остается важнейшей задачей. В этом году в Балашихе откроется отделение Ассоциации ветеранов СВО, а ветераны смогут пройти переподготовку по программе «Время героев» и в рамках регионального проекта Подмосковья.

Сергей Юров также акцентировал внимание на важности медицинской реабилитации бойцов. В этом направлении активно работают Главный клинический госпиталь Росгвардии и филиал Военного госпиталя имени Бурденко.

Также председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова рассказала о масштабной поддержке военнослужащих со стороны жителей округа. За 2024 год на передовую было отправлено около 700 тонн гуманитарных грузов.