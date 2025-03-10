Отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области открыли в Балашихе

В городском округе Балашиха открылось новое муниципальное отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области, руководителем которого назначили полковника запаса Виталия Белого. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей и принял участие в координационном совете, посвященном вопросам адаптации бойцов.

Глава Балашихи Сергей Юров заверил, что Виталий Белый успешно справиться со своими задачами по реабилитации ветеранов, их трудоустройстве и социализации после военных действий.

«Горжусь, что Виталий Белый в нашей команде», — отметил руководитель муниципалитета.

Виталий Белый — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища 1997 года, а в 2023 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности государственной и муниципальной службы. Он служил в подразделениях специального назначения воздушно-десантных войск и других силовых структурах. Виталий Белый женат и воспитывает двоих детей.

«Для меня главная награда — это доверие моих товарищей и возможность помогать тем, кто защищал нашу Родину. На посту руководителя Ассоциации ветеранов специальной военной операции я приложу все усилия, чтобы бойцы, вернувшись домой, чувствовали себя нужными», — поделился своими намерениями глава ассоциации.

Новости о работе местного отделения организации, поддержке ветеранов спецоперации и их адаптации к мирной жизни будут регулярно публиковать в официальном телеграм-канале Виталия Белого.

Отметим, что Ассоциацию ветеранов специальной военной операции в Подмосковье создали по инициативе президента России Владимира Путина и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для всесторонней помощи ветеранам и организации мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.