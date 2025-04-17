Отчетно-выборная конференция отделения «Молодой гвардии» прошла в Дмитрове

Дмитровское отделение «Молодой Гвардии Единой России» подвело итоги работы за прошедший год. В конференции, кроме делегатов, участвовали и почетные гости: глава муниципалитета Иван Курданин и депутат Московской областной думы Марина Шевченко.

В 2024 году активисты «Молодой гвардии» провели 266 мероприятий, в которых приняли участие более двух с половиной тысяч жителей округа. Молодогвардейцы отправили свыше трех тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации и жителям освобожденных территорий.

Иван Курданин отметил большой вклад отделения МГЕР в жизнь округа. «Экологические акции, патриотические проекты, оперативная помощь в ликвидации последствий ЧС на Черноморском побережье — вы всегда на передовой», — сказал руководитель муниципалитета. Он вручил самым активным участникам благодарственные письма.

Руководитель подмосковного отделения МГЕР Диана Алумянц оценила рост дмитровской команды и масштаб акций, которые проводят молодогвардейцы. «Это результат слаженной работы команды и поддержки со стороны администрации округа», — подчеркнула она.

Диана Алумянц также наградила отличившихся активистов официально приняла в ряды организации новых участников, вручив им членские билеты и значки.

На конференции был сформирован обновленный состав руководства организации, которую возглавила Алина Марченкова.