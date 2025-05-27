От пулеметчика до кавалера ордена Мужества. Подмосковный ветеран начал курс реабилитации после ранения

Михаил Сергеевич Бобнев из Московской области — кавалер ордена Мужества, человек сильного характера и стойкого духа. С детства он проявлял интерес к спорту — занимался хоккеем, биатлоном, всегда был в хорошей физической форме.

С началом СВО Михаил служил пулеметчиком в составе 47-й танковой Ченстоховской Краснознаменной дивизии, награжденной орденом Кутузова. Судьбоносный бой для него произошел в конце 2022 года у села Ягодное под Изюмом в Харьковской области. Во время ожесточенного сражения Михаил получил тяжелое ранение — осколок перебил позвоночник.

Сейчас он проходит лечение и реабилитацию, рядом с ним — его крепкая семья: жена и три дочери, которые каждый день поддерживают отца. Фонд «Защитники Отечества» помогает герою и его семье: приглашает их на новогодние праздники, организует летний отдых для девочек, а младшая дочь, вдохновленная мужеством отца, решила с нового учебного года поступить в Кадетский корпус. В мае 2025 года фонд подарил Михаилу автомобиль с ручным управлением.