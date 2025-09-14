Освобожденный по обмену режиссер возглавил батальон ВСУ

Кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов* перешел из теробороны в Вооруженные силы Украины и возглавил батальон. Об этом сообщило издание «Фокус» .

О назначении Сенцова* командиром стало известно на ежегодной конференции YES. В начале СВО он вступил в тероборону Киева, затем перешел в 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ «Магура» и в 2023 году на первом же боевом выходе получил ранение.

«У меня плохие для вас новости: [конфликт] завтра не закончится, и послезавтра не закончится, и скорее всего в этом году не закончится», — сказал Сенцов* на конференции.

В 2014 году ФСБ России задержала его в Крыму по подозрению в терроризме, суд приговорил режиссера к 20 годам тюрьмы. Через пять лет он вышел на свободу благодаря обмену с Украиной.

* Включен в список террористов и экстремистов в России.