Освобождение Соледара включили в программу по новейшей истории для школ Химок

В химкинских школах прошли уроки, посвященные новейшей истории России. Мероприятия направлены на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

Тематический урок провели 16 января в школе № 8 имени Матвеева. Он стал частью масштабной программы, в рамках которой в городе уже проведено более двух тысяч историко-патриотических активностей для учащихся.

«Такие уроки помогают школьникам лучше понять события, которые формируют современную Россию, и воспитывают уважение к подвигу защитников Отечества», — отметила директор школы, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Депутат Галина Болотова подчеркнула, что программа создает живой диалог между поколениями о сложных и значимых страницах истории. По словам депутата Юлии Ишковой, подобные инициативы способствуют формированию у молодежи чувства ответственности за будущее страны.