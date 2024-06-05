Осужденный за срыв концерта Макаревича активист взял его фамилию в качестве позывного на СВО
Сорвавший концерт рок-музыканта Миронов служит с позывным Макаревич в зоне СВО
Активист «Другой России Э. В. Лимонова» Олег Миронов, осужденный в 2015 году за срыв концерта Андрея Макаревича* в Москве, отправился добровольцем в зону специальной военной операции с самого ее начала. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Дмитрий Аграновский.
По словам адвоката, Миронов взял позывной Макаревич.
«Он был награжден медалью „За освобождение Мариуполя“, проявил себя героически и был трижды ранен», — рассказал Аграновский.
Миронов сорвал концерт Макаревича* осенью 2014 году. На это подвигло выступление рок-музыканта перед бойцами ВСУ в Славянске, участвовавшими в АТО в Донбассе. Полученные деньги артист пожертвовал украинским военным.
Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в хулиганстве и нанесении побоев из хулиганских побуждений, приговорив к трем годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд смягчил ему приговор, а затем удовлетворил протест прокурора и отменил это решение.
Ранее появилась информация, что Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Макаревича*. Музыканта проверят на статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности после его беседы с пранкером.
*Признан в России иностранным агентом.