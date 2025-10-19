Оставшийся без автомата военный ВС России ликвидировал двух боевиков ВСУ в ДНР

Российский военнослужащий с позывным Перс без оружия ликвидировал двух украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» заявил командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным Боец.

Он рассказал, что военнослужащий находился в опорном пункте, по которому ударил беспилотник-камикадзе.

«Автомат броней прижало, я начал переводить его в другой блиндаж. Когда он подошел к укрытию, увидел двух противников», — отметил командир.

По его словам, Перс прикинулся украинцем, после чего ликвидировал боевиков.

«„Хлопцы, я свой“. Они его пустили. Он достал нож, ударил одному в шею, забрал автомат и второго убил», — подчеркнул Боец.

Ранее представитель одесского подпольного движения Stop Grave сообщил, что сторонники России взорвали станцию спецсвязи ВСУ в Черниговской области. Они сделали это, чтобы помочь сбежать насильственно мобилизованным украинцам и внести хаос в украинскую армию.